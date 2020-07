Coca-Cola "Offen wie nie zuvor" 2020

Seit April hatte Coca-Cola alle Marketingaktivitäten ausgesetzt und die frei gewordenen Ressourcen genutzt, um die notleidenden Geschäftspartner in Gastronomie und im Out-of-Home-Markt zu unterstützen. Der Schritt hatte aber auch zur Folge, dass Konkurrent Pepsi in dieser Zeit über diverse Digitalprojekte deutlich an Sichtbarkeit gewann. Ob sich dadurch das Machtverhältnis der beiden Marken tatsächlich verändert hat, wird man aber wohl erst in den nächsten Monaten sehen, wenn sich der Markt wieder zunehmend normalisiert.Bei der Präsentation der Kampagne hatte Walter Susini, Senior Vice President EMEA bei Coca-Cola, jedenfalls sichtlich wenig Lust, die werbliche Quarantäne des Unternehmens zu verteidigen: „Es gibt in dieser Strategiefrage kein richtig oder falsch. Wir haben unsere Basis auf der Basis der Prioritäten getroffen, die für uns wichtig waren.“ Susini konzentriert sich vielmehr darauf, dass der werbliche Neustart tatsächlich auch Lehren aus dem Lockdown in eine neue Marketinghaltung überträgt. Wichtig ist ihm die gesellschaftliche Botschaft des von George the Poet geschriebenen Gedicht, „das die Zuschauer hoffentlich dazu bringen wird, inne zu halten, zu denken und zu handeln.“Susini will nämlich bewusst keine einfache Rückkehr in die „Neue Normalität“: „Ich mag diesen Begriff nicht. Sollten wir uns nicht vielmehr bemühen, in eine bessere Normalität zurückzukehren?“ Das Resultat ist eine Kampagnenidee, die eine Brücke darstellt zu der im Februar gestarteten und vorzeitig beendeten Kampagne „Everything ist better, wenn we are open“ mit Natasha Lyonne darstellt und gleichzeitig mit einem bewusst optimistischen Ton die Stimmung der Öffentlichkeit nach der ersten Corona-Welle widerspiegeln will.Coca-Cola ist von der Kraft der Botschaft so überzeugt, dass das Unternehmen Auszüge des von George Mpanga geschriebenen Gedichts in Plakaten, Anzeigen und Online-Formaten nutzen will. Die Konsumenten werden dann auf unterschiedlichen Kanälen eingeladen, die eigenen Gedanken und Pläne für das neue Normal zu teilen. Und ein Best-of dieser Inhalte wird dann ab Kalenderwoche 38 auf Out-of-Home-Plakaten in ganz Deutschland zu sehen sein.Aber ein mindestens ebenso wichtiges Element der Kampagne ist direkt aus den Hilfsmaßnahmen des Unternehmens begleitet, bei denen Coca-Cola weltweit mehr als 100 Millionen für Initiativen gegen die Folgen von Covid-19 bereitstellte. „Unsere neue Kampagne gründet in der Überzeugung, dass wir nicht zur Normalität zurückkehren müssen. Stattdessen können wir alle voranschreiten und die Welt nicht nur anders, sondern besser machen. Ein wichtiger Teil davon ist in dieser schwierigen Zeit auch die Unterstützung unserer Gastronomiepartner", sagt Michael Willeke, Marketing Director Coca-Cola Deutschland, Dänemark und Finnland.Dazu führt Coca-Cola sein Kundenprogramm „Das Original. Original serviert.” fort, bei dem im Rahmen der Kampagne ab Kalenderwoche 36 mit Plakaten bundesweit für 900 Gastronomen geworben wird. Das Programm bietet Gastronomen, die die Coca-Cola Glasflasche führen, neben einem digitalen Getränke- und Speisekartendesigner auch kundenspezifische Influencerkampagnen sowie personalisierte Werbemittel. Ein eigens entwickelter Anzeigen-Generator ermöglicht den am Programm teilnehmenden Restaurants die Gestaltung eines individuellen Online-Werbebanners und damit verbundene Werbeschaltungen. Mit einer Food Truck Tour in Berlin und München gemeinsam mit Partnern aus der Gastronomie serviert Coca-Cola den Konsumenten im September außerdem Originalgerichte und eine gratis Coke. Auch die Zusammenarbeit mit dem Projekt „LOKALFREUN.DE“ wird fortgesetzt. Diese Initiative unterstützt Gastronomen, die aufgrund der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Unter dem Motto “Gemeinsam für unsere Lieblingslokale” konnten Gäste, Kunden und Freunde unkompliziert spenden – jede Spende über 10 Euro erhöhte Coca-Cola um 10 Euro. Künftig will Coca-Cola auch über eine digitale B2B-Plattform Expertentipps, Schulungsangebote und Tutorials zu nachhaltiger Unternehmensführung liefern. Über lokale Radio-Kooperationen sollen darüber hinaus die Gastronomie und Vereine rund um Produktionsstandorte von Coca-Cola mit Restaurant-Gutscheinen und Spenden unterstützt werden.Diese Angebote dürften in der nach wie vor notleidenden Gastronomie exzellent ankommen. Für die Marke könnte sich die aktuelle Wohltätigkeit in den nächsten Jahren aber mehr als bezahlt machen. Denn in dem harten Kampf um Vertriebsumsätze liefern die Marketing- und Hilfsprogramme wertvolle Kontakte außerhalb des reinen Preiskampfs der Gastronomie-Lieferanten.Wenn es Coca-Cola zudem gelingt, zur Ingredient Brand im Stil von Intel für die lokale Gastronomie zu werden, hätte sich die Marke einen unbezahlbaren institutionellen Charakter erobert. Mit traditionellen Kampagnen wäre ein solcher Status wesentlich aufwändiger zu erreichen und langfristig auch deutlich kostspieliger zu verteidigen. cam