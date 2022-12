Der Spot beginnt mit dem ernst dreinblickenden Mads Mikkelsen in der Dunkelheit. Abwechselnd werden Close-Ups der elegant geschwungenen Designlampe Gioia mit den markanten Gesichtszügen des James-Bond-Stars und einem Sonnenaufgang am Wüstenhorizont gegengeschnitten. Ein episches Musikstück begleitet den Spot im Hintergrund. Mit einer Handbewegung aktiviert Mikkelsen die sensorgesteuerte Luxusleuchte und die Sonne geht auf.



© Occhio

Mit den Worten "To those who strive for new horizons" beendet Mikkelsen den 60-Sekünder. Laut Botschaft des Unternehmens sollen die Gioia-Lampen den Kunden durch die individuelle Justierbarkeit "neue Horizonte" eröffnen. Die Anpassung an Tageszeit und Lichteinfall soll zu neuer Effizienz im Arbeitszimmer verhelfen, ohne die Lampe auch nur berühren zu müssen.Alle Szenen des Spots, bis auf die mit dem Hollywoodschauspieler, sind CGI-Animationen von dem dänischen Designstudio. Für die musikalische Begleitung komponierte der Musikverlag Wise Music Group eigens einen Song, der stilistisch an James-Bond-Filme erinnert.In den kommenden Monaten soll der Kampagnenfilm auf sämtlichen Kanälen in unterschiedlichen Adaptionen laufen. Von Kino über Pay-TV bis zu Social-Media-Kanälen, Printanzeigen in Branchenzeitschriften sowie Supplements von Tages- und Wochenzeitungen werden sämtliche Kanäle bedient.