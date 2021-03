O2

Michael Falkensteiner: Die Marke

ist ja einer der zentralen Player im deutschen Telko-Markt, der sich in den letzten Jahren enorm steigern konnte. Was mir eine sehr gute Absprungbasis gegeben hat. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich zusammen mit der Marketingmannschaft und Serviceplan Bubble sehr viel vorgenommen. Unser Ambitionsniveau ist hoch. Wir wollen

zur Super-Brand weiterentwickeln. Also zu einer Marke, die sich von vielen anderen Marken und speziell den Marken der Telekommunikationsbranche abhebt, die sehr unverwechselbar, aufmerksamkeitsstark ist, in Erinnerung bleibt und klar differenziert. Denn die Markenkraft ist für uns der klare Wachstumsmotor für das Unternehmen Telefónica Deutschland /

Falkensteiner: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass etwas nicht gestimmt hat. Ich halte es mit dem Shakespeare-Zitat „Das Gute muss dem Besseren weichen“. Wir befinden uns jetzt gerade in einer Übergangszeit, wo wir Altes loslassen und Neues vorbereiten. Ganz wichtig ist, dass wir bei

gerade ein ganz neues Selbstverständnis und auch ein neues Selbstvertrauen entwickeln. Wenn man heute auf das Gesamtpaket

schaut, stimmt das Bild für die Kunden mehr denn je. Wir haben großartige Tarife mit einem phantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis, wir sind ausgezeichnet in Service und Vertrieb und jetzt auch ausgezeichnet in der Netzqualität. Und wir sind in der Pandemie noch einmal besser geworden. Darauf muss die Marke aufbauen und das bestmöglich inszenieren.





Falkensteiner: Wir konzentrieren uns auf die Erreichung unserer Markenziele. Da haben wir in den vergangenen Jahren schon große Fortschritte gemacht. 2020 lief es trotz aller Widrigkeiten für uns wirklich sehr gut.