O2 Momente mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten

Wenn es ein Format im deutschen Fernsehen gibt, das für O(ho)-Momente steht, dann sicher "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" - oder kurz "SchleFaZ". Seit 2013 schon machen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten in ihrer Satire-Show auf Tele 5 über Filme lustig, die entweder besonders schlecht gemacht oder unfreiwillig komisch sind. Das ist auch O2 nicht verborgen geblieben.Der Münchner Telekommunikationsanbieter hat nun mit Tele 5 eine Kooperation vereinbart. Das Ergebnis ist ein neuer Spot aus der "Für mehr O in deinem Leben"-Kampagne. Für den O-Moment sorgt in dem von BBDO Berlin umgesetzten Commercial ein echter SchleFaZ-Klassiker - Sharknado.Für Stefan Graf, Leiter Sales und Services bei Tele 5, war die Kooperation naheliegend. Die Entwicklung des Spots habe einen "Riesen-Spaß" gemacht - schon weil O2 einen vergleichbaren Ansatz verfolge wie Tele 5. Dem Sender gehe es wie O2 darum, aus der Masse an Content die beste Unterhaltung zur Verfügung zu stellen.Auch für O2 macht die Zusammenarbeit Sinn. "O2 steht für Freiheit. Die Freiheit sich immer und überall entertainen zu lassen. Unsere Kampagne 'Für mehr O in deinem Leben' spiegelt dies sehr unterhaltsam wider. Die Vielfalt dieser digitalen Unterhaltungskultur feiern wir in ihrer ganzen Bandbreite jetzt zusammen mit Tele 5 und den SchleFaZianern Oliver Kalkofe und Peter Rütten", sagt Sabine Kloos, Director Brand & Marketing Communications bei Telefónica Deutschland.Die zuständige Mediaagentur Forward Media aus der Frankfurter Havas Media Group schaltet den Spot ab dem 29. August exklusiv auf Tele 5. Dabei stehen zielgruppenaffine Umfelder und Spielfilme zur Primetime im Mittelpunkt. Zudem ist der Spot in den Werbeblöcken von insgesamt vier Programmierungen der bevorstehenden SchleFaZ-Sommerstaffel zu sehen. mas