Auto-Abos gewinnen hierzulande erst langsam an Bedeutung

von Guido Schneider

Es gibt mehr Angebote und das Interesse an Auto-Abos wächst langsam in Deutschland an. Doch noch ist das Vertriebsinstrument mit seinen Rundum-Sorglos-Service in der Automobilbranche ein Nischenprodukt, was auch an den mangelnden Bekanntheit liegen dürfte. Das wollen Hersteller und unabhängige Anbieter ändern.