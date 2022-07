So kämpft die Telekom bei jungen Leuten gegen ihr Teuer-Image an

Nothing Phone für 1 Euro

© DTAG Die Telekom lockt mit Rabatten - und dem Nothing Phone

Gute Qualität, aber etwas altbacken und auf jeden Fall viel zu teuer. So in etwa könnte man das Image beschreiben, das die Deutsche Telekom bei jungen Leuten hat. Das will der Bonner Konzern nun schleunigst ändern. Dabei helfen soll ein neuer TV-Spot, der - unterlegt mit hippen Beats von Joznez x Kataem - nicht nur ziemlich jugendlich daherkommt, sondern auch eine für die Zielgruppe unerwartete Preisbotschaft kommuniziert.