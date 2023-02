© IMAGO / Cover-Images

Eine Zeit lang fanden sie viel Beachtung in der Marketingbranche, mittlerweile treten sie gegenüber aktuelleren Hype-Themen immer öfter in den Hintergrund. Die Rede ist von Non-Fungible Token (NFTs), also einzigartigen, nicht ersetzbaren digitalen Vermögenswerten. Doch für einen Abgesang könnte es deutlich zu früh sein. Claire Grobe, Digital Strategy Director bei Jung von Matt Spree, erörtert in ihrem Gastbeitrag für HORIZONT Online, warum NFTs von Marketingverantwortlichen noch nicht abgeschrieben werden sollten.