Zur Person: Judith Borowski wollte schon immer kreativ sein. Geboren Anfang 1969 und aufgewachsen in Konstanz, schlägt sie nach dem Studium der Politologie, Kriminologie und Publizistik zunächst eine journalistische Laufbahn ein. Mitte der 1990er lernt sie Nomos-Gründer Roland Schwertner kennen, der sie wenige Jahre später fest für sein Unternehmen verpflichtet. Seitdem leitet sie die hauseigene Marken- und Design-Unit Berlinerblau, die ihren Sitz in der Hauptstadt hat.

HORIZONT Award: Benjamin Minacks Laudatio auf Judith Borowski, Marketingfrau des Jahres

„Ich finde es gut, wenn sich die Wirtschaft darüber Gedanken macht, ob Geld verdienen der einzige Sinn ihres Handelns sein sollte.“ Judith Borowski Teilen

Die Inhaber und Geschäftsführer von Nomos Glashütte: Uwe Ahrendt, Judith Borowski und Gründer Roland Schwertner (v.l.)

Judith Borowski mit Mitarbeitern von Berlinerblau in der Hauptstadt

Das sagt die Jury: „Der Uhrenhersteller Nomos Glashütte hat unter der Markenchefin eine klare und stringente Positionierung herausgearbeitet. Die Marke steht für Handwerk ,Made in Germany‘, Tradition, Qualität, Langlebigkeit und Eleganz. Vor allem aber vertritt das Unternehmen eine klare Haltung und positioniert sich ebenso eindeutig wie glaubwürdig gegen Populismus und Rechtsradikalismus. Diese Haltung ist für Nomos Glashütte kein reines Marketing-Thema, sondern wird im ganzen Unternehmen gelebt – auch gegen Widerstände von außen.“

Ein Werbemotiv, das die Uhrenmanufaktur in der Draufsicht zeigt

Komplett. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich freue mich wahnsinnig über diese große Ehre.Das begann 2015. Damals hat der örtliche Pegida-Ableger, der sich "Nein zum Heim" nannte, gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in Glashütte protestiert. Wir haben in der Geschäftsführung dann sehr schnell beschlossen, dass wir selbst in einem Klima von Toleranz und Weltoffenheit arbeiten und daher Flagge zeigen wollen. So haben wir etwa an unserem Hauptgebäude ein großes Transparent angebracht auf dem stand: "Wir ticken international. Ja zu Menschen, die jetzt unsere Hilfe brauchen". Die Herkunftsbezeichnung "Glashütte" ist wichtig für uns, wir verdanken diesem Ort viel. Doch gedankliche Enge taugt nicht für dieses weltbekannte Mekka feiner Uhren. Wir verkaufen ja auch an Kunden in aller Welt.Bei der Bundestagswahl 2017 haben fast vier von zehn Glashüttern die AfD gewählt. Damit ist die Partei zwar demokratisch legitimiert, aber sie scheint uns wenig gewillt, demokratische Werte zu fördern. Für uns ein trauriger Weckruf: In einem Ort, in dem eigentlich alles in Butter ist und die Menschen gut bezahlte Arbeit haben! Wir wollten wissen, was dahinter steckt. Sind die sozialen Netzwerke schuld? Fehlt es an Wahrnehmung? An Achtung für Lebensleistung vor 1990? Oder einfach an Erfahrung mit Fremden und Fremdem?Die Kommunikation von rechts ist teils sehr clever gemacht. Uns war es wichtig, aus der Polemik ein wenig die Luft rauszulassen. Und Raum für Fragen und Sorgen zu schaffen.Ja, zu einem separaten Termin. Wir Geschäftsführer und die Personalabteilung wollten nicht für Manschetten sorgen. Wir wollten ein Klima schaffen, in dem Mitarbeiter sich trauen, offen zu sein.Die Resonanz ist sehr gut. Manche haben auch gesagt: Nein danke, politische Schulungen hatten wir in der DDR schon. Insgesamt, zum Glück, glaube ich: Intern bei Nomos ist die Stimmung viel besser als draußen auf der Straße.Ohne 1989 würde es uns nicht geben. Die Sachsen sind als erste in Leipzig auf die Straße gegangen und haben mutig für Freiheit und Demokratie gekämpft. Daraus leiten wir auch einen Auftrag ab.Die politische Stimmung hängt bestimmt nicht allein davon ab, was wir hier als kleines Nomos tun. Hier sind alle gefragt.Unsere Uhren sprechen eine eigene Sprache. Wir arbeiten nach den Regeln des deutschen Bauhaus‘, das schon immer für andere Werte stand als jene, die heute die AfD vertritt. Auch die Gestaltung von Nomos-Uhren spiegelt Weltoffenheit und Toleranz, nicht Engstirnigkeit. Unsere politische Weltanschauung geht – wie einst die des Bauhaus‘ – nicht mit einer nationalistischen, fremdenfeindlichen Geisteshaltung zusammen.Er freut mich. Ich finde es gut, wenn sich die Wirtschaft darüber Gedanken macht, ob Geld verdienen der einzige Sinn ihres Handelns sein sollte oder ob es nicht gut für alle wäre, wenn wirtschaftliches Handeln auch einen übergeordneten Zweck hat.Ist ja mitunter auch schwierig – je nach Branche, je nach Kundenstruktur. Und sicherlich haben wir bei Nomos Glashütte es auch leichter: Wir sind nicht angestellte Geschäftsführer, sondern Inhaber. Das macht uns freier. Prinzipiell braucht Gesellschaft alle; Unternehmen, Privatpersonen, Kirchen, Institutionen. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir Stellung beziehen, wenn die Situation es verlangt.Gibt‘s. Meiner Wahrnehmung nach passiert das gerade etwa in puncto Nachhaltigkeit, wo sicherlich viel Greenwashing geschieht, viel hohles Marketing. Das Thema ist hip.Dazu ist das Thema zu ernst. Marketing spielt hier für uns keine Rolle. Dass wir damit bekannt geworden sind, ist uns eher passiert. Mit dieser Riesenwelle medialer Aufmerksamkeit hatten wir nicht gerechnet.Wir mussten einiges einstecken. Es ist nicht unbedingt ein Vergnügen, sich mit Hass-Post(s) und Politik zu beschäftigen, zumal wir ja eigentlich auch andere Dinge zu tun haben.Wir sind uns hier in der Geschäftsführung glücklicherweise so einig, dass wir uns immer gegenseitig den Rücken gestärkt haben und somit vieles von uns abprallen lassen konnten. Man braucht ja auch nicht jeden Brief und jede Mail zu öffnen. Am meisten zu ertragen hat aber ohnehin mein Kollege Uwe Ahrendt, unser CEO, der auch in Glashütte lebt. Er ist der Tapfere. Ich lebe in Berlin.Sie kann es, und wir sollten unser Tun nicht davon abhängig machen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir bereit sind, etwaige Nachteile zu tragen. Wobei es hierbei natürlich Grenzen gibt, etwa wenn Mitarbeiter bedroht würden.Mancher hat zumindest behauptet, dass er unsere Uhren aufgrund unserer politischen Positionierung nicht mehr kaufen werde. Ob das dann auch stimmt, weiß ich nicht. Und wenn ich zwei Kunden verliere, ist das zu verschmerzen, solange ich zehn gewinne.Ja, sie lautet: ja und nein. Unsere Kunden schreiben uns in der Regel ja keine Besinnungsaufsätze. Sicherlich hat die massive Medienaufmerksamkeit unsere Bekanntheit gestärkt. Und es gab und gibt ja auch viel Lob. Aber unterm Strich: nicht konkret zu sagen.Die wichtigste Werbung für unsere Produkte findet am Handgelenk der Kunden statt. Aber ansonsten nutzen wir fast die ganze Bandbreite des Marketings.Eine gute Uhr kann auch zeigen, wer man gern wäre. Etwa, dass man viel Geld hat, gern tief taucht oder in seiner Freizeit auf den Mond fliegt. Nomos-Uhren stehen hoffentlich eher dafür, dass der Träger Qualität und Stil zu schätzen weiß, dass er kein Angeber ist und dass es auch wichtigere Dinge gibt als Uhren. Ein Beispiel dafür ist unser Sondermodell "Tangente Grundgesetz", mit dem wir den 70. Geburtstag unserer Verfassung gefeiert haben. Das Modell war innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft. Ein weiteres ist unsere Kooperation mit "Ärzte ohne Grenzen".Eine mechanische Armbanduhr ist zwar Luxus, aber ein im besten Sinne nachhaltiges Produkt. Sie hält ein Leben lang, und wenn sie mal beschädigt wird, wird sie repariert. Viele andere Geräte kosten deutlich mehr, haben aber eine wesentlich kürzere Lebensdauer. Bei uns bekommen Kunden extrem viel Uhr für ihr Geld. Und eine Wertanlage, die Freude macht.Das Produkt steht an sich immer im Zentrum. Und obgleich unsere Kunden wissen wollen, dass ihre Uhr in Glashütte von besten Uhrmachern von Hand gefertigt wird, geht es neben den rein sachlichen Aspekten immer um Emotion.Nach Online- ist insbesondere Print-Werbung für uns wichtig. Wir investieren in Print zwar nicht mehr so viel wie früher, weil sich die Budgets auch bei uns immer stärker ins Netz verlagern. Außerdem fließt aufgrund unserer internationalen Expansion mehr Geld ins Ausland. Aber in Deutschland wird Print für uns wieder etwas stärker in den Fokus rücken – ohne Online zu vernachlässigen.Es ist die Werbeform, die das höchste Maß an Glaubwürdigkeit mit sich bringt. Außerdem haben wir viele Kunden, die noch Gedrucktes schätzen und dem Medium Print mehr vertrauen als Online-Publikationen.Gute PR-Arbeit hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Denn Uhren und die Frage, wie sie an diesem traditionsreichen Ort hergestellt werden, interessieren glücklicherweise sehr viele Menschen. Deshalb legen wir Wert auf eine kreative Pressearbeit, die Journalisten dabei hilft, richtig gute Geschichten bei uns zu finden.E-Commerce ist wichtig für uns, insbesondere im Ausland. Denn nicht überall ist unser Fachhandelsnetz schon so dicht geknüpft wie in Deutschland. Über unseren eigenen Online-Shop generieren wir 10 Prozent unserer Gesamtumsätze. Das ist schon eine ganze Menge. Dementsprechend stark investieren wir in Suchmaschinenwerbung und weitere Performance-Anzeigen.Ohne absolute Zahlen zu nennen: Wir werden unser Budget in diesem Jahr um 50 Prozent erhöhen. Durch die Gründung unserer neuen internationalen Niederlassungen hatten wir im vergangenen Jahr unsere Werbeaufwendungen hierzulande reduziert, langsam kümmern wir uns wieder mehr um DACH.Sie sind Schaufenster in unsere Markenwelt, vor allem für jüngere Uhrenliebhaber, und wir nutzen unterschiedlichste Plattformen, je nach Markt. Für die Reichweite ist das extrem wichtig, und Dinge wie etwa die Shopping-Funktion bei Instagram funktionieren prima für uns. Aber insgesamt sind wir in Sachen Social Media noch etwas zu schwach auf der Brust. Wir versuchen derzeit, all das aufzuholen, was in den Jahren starken Wachstums sträflicherweise zu kurz gekommen ist.Das stimmt oft, ja, und unser Geschäft wird von diesem Trend sicher beeinflusst. Es gibt aber auch viele junge Leute, die sich durch die Smartwatches überhaupt erst wieder daran gewöhnen, dass da etwas am Handgelenk ist. Bei vielen kommt dann spätestens mit dem ersten Job der Wunsch, eine klassische, "richtige" Uhr zu tragen – wobei das natürlich immer auf die Branche und das Karrierelevel ankommt.Ja, klar, mitunter leicht naiv. Aber am Handgelenk wird es ein Nebeneinander von beidem bleiben, Mechanik und Smart. Das ist eine Glaubens- und Stilfrage. Und gerade die Generation Fridays for Future legt immer größeren Wert auf nachhaltigen Konsum. Eine Uhr von uns hält ein Leben lang, brummt und piepst nicht, will nicht dauernd irgendwas. Die Sehnsucht nach haltbaren, analogen Lebensbegleitern wird parallel zur Digitalisierung wachsen.Es gibt zumindest Indizien. Wir haben etwa ein Modell namens "Campus", das wir als "die gute Uhr zum Abitur" bezeichnen. Sie ist genauso hochwertig wie alle anderen, aber das Gehäuse ist einfacher, robuster, deshalb ist die Uhr insgesamt etwas günstiger. Campus war vom Fleck weg ausverkauft, sodass wir am Ende dreimal so viele Uhren gebaut haben wie ursprünglich geplant – und es hat immer noch nicht gereicht. Das zeigt uns: Die junge Generation fragt unser Produkt durchaus nach. International übrigens sind unsere Kunden ohnehin viel jünger als in Deutschland.Ja. Wir sind aber noch nicht so lange vor Ort, als dass wir uns hier aus dem Fenster hängen sollten. Wir müssen uns dort als Gäste begreifen. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Uhren selbst unsere Haltung vermitteln, ein kleines Stückchen zumindest. Denn unsere Grundsätze sind in China natürlich keine anderen als in Deutschland.