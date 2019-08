Der neue Marketingchef Boermans kommt von Mondelez, wo er in verschiedenen Funktionen und Regionen tätig war, zuletzt als Associate Marketing Director in der Sparte "Joyful & Refreshing Candy". Davor bekleitete der 40-Jährige verschiedene Führungspositionen in Marketing und Vertrieb beim Vorgängerunternehmen Kraft Foods in Deutschland und Skandinavien. Seine berufliche Laufbahn startete er als Bankkaufmann bei der Sparkasse Herford. Bei seinem neuen Arbeitgeber berichtet Boermans an die Vorsitzende der Geschäftsführung Antje Schubert.Iglo gehört seit 2015 zum britischen Nahrungsmittelkonzern Nomad Foods. Dieser hatte die Tiefkühlkostmarke vom Finanzinvestor Permira übernommen. Iglo hatte im vorigen Jahr eine neue Markenkampagne gestartet und dafür auch das langjährige Testimonial "Käpt'n Iglo" ausgetauscht. Der Auftritt wurde von der Agentur Grey in London entwickelt. mam