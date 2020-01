"No brand needed": Das ist die Aldi-Süd-Kollektion von Julien Bam

© Aldi Süd

So wirbt Julien Bam für seine "markenlose" Streetwear-Kollektion

Der Begriff Influencer wird ja inzwischen inflationär verwendet. Im Falle von Julien Bam ist er aber gerechtfertigt. Der Webvideoproduzent bringt mit mehr als fünfeinhalb Millionen Abonnenten auf Youtube und 4,2 Millionen Followern auf Instagram eine enorme Reichweite auf sozialen Medien mit. Zudem ist er auch dank seines Auftritts in der Pro-Sieben-Show "Masters of Dance" Ende 2018 einem breiteren TV-Publikum bekannt.Bei Aldi tritt Bam in die Fußstapfen zahlreicher Promis, die bereits Mode- oder Interior-Kollektionen für den Discounter gestaltet haben - darunter Fitness-Influencerin Sophia Thiel , die Stil-Ikonen Wolfgang Joop und Jette Joop sowie die Designer Steffen Schraut und Eva Brenner . Was die Partnerschaft mit Bam von denen seiner Vorgänger unterscheidet, ist der (angebliche) Verzicht auf ein Branding - beziehungsweise der kreative Umgang mit dem Thema. "No brand needed" lautet nämlich der Name der von Bam designten Modekollektion, die Aldi Süd ab dem 27. Januar in seinen Filialen anbietet.Dass die aus "Street- und Dance-Wear für Mädels und Jungs" bestehende und zwischen 4,99 Euro (Mützen, Longsleeves und T-Shirts) und 19,99 Euro (Sneaker) teuren Kleidungsstücke tatsächlich ohne Markenlogo oder sonstige Brandingelemente daherkommen, ist kein Zufall. Laut Aldi möchte der Influencer damit "dem Markendruck entgegenwirken, dem junge Menschen zunehmend ausgesetzt" seien. "Ich bin der Meinung, ein Designerlogo macht noch längst keinen coolen Style aus. Genau das möchte ich mit meiner Kollektion für Aldi Süd ausdrücken", sagt Bam.Die neue Modekollektion bewirbt Aldi Süd unter anderem mit einer reichweitenstarken Kampagne auf den eigenen Social-Media-Kanälen sowie denen von Julien Bam. Zudem können Social-Media-Nutzer ab dem 27. Januar ein Meet and Greet mit Julien Bam gewinnen. Für die Kreation der Motive sowie die Social-Media-Kampagne ist die Agenturin Wiesbaden verantwortlich. Der Making-Of-Film und die Fotos wurden vonproduziert. mas