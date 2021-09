© Nissan Frank Niewöhner verantwortet bei Nissan in der Deutschland, Österreich und der Schweiz das Marketing

Frank Niewöhner gilt als Strategieexperte. Seit April verantwortet er das Marketing bei Nissan in der DACH-Region. Die Marke ist nicht auf der IAA Mobility präsent, die Entwicklung der Messe beobachtet der Manager dennoch. In seinem ersten Interview in der neuen Funktion spricht er mit HORIZONT über japanische Werte, Podcast-Vorlieben und Nachhaltigkeit.