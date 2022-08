© IMAGO / YAY Images Die Investitionen im hiesigen Werbemarkt fallen im Juli deutlich niedriger aus als noch vor einem Jahr

Die Bilanz für den Gesamtmarkt der Werbespendings in Deutschland rutscht im Juli in den zweistelligen Negativbereich und liegt nun bei -10,3 Prozent verglichen mit derselben Zeit im Vorjahr. Im Juni sah es beim nachträglich korrigierten Ergebnis mit -6,8 Prozent noch etwas weniger dramatisch aus. Für alle Gattungen zusammengenommen ergibt sich für Juli eine Summe von 2,4 Milliarden Euro, die in Werbung investiert wurden. Selbst das Jahresplus beträgt jetzt nur noch 0,7 Prozent - und droht somit gänzlich zu verpuffen.