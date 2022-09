© IMAGO / Sebastian Frej Der brasilianische Nationalspieler Vinicius Junior ist einer der größten Aufsteiger bei Instagram

Fußballer gehören zu den beliebtesten Testimonials überhaupt. Im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar werden wieder zahlreiche Unternehmen auf die Dienste von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar & Co. vertrauen. Auch auf Instagram sind viele Fußball-Profis präsent. Doch welche Kicker überzeugen hier mit den besten Leistungswerten? Der Marktforscher Nielsen hat eine Rangliste der einflussreichsten Fußballer auf Instagram erstellt. An der Spitze stehen ausschließlich internationale Top-Stars - deutsche Spieler sind in den Top Ten nicht vertreten.