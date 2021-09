© Unsplash Insbesondere Werbung im Fernsehen befindet sich weiter im Aufwind

Der Werbemarkt in Deutschland befindet sich gegenüber dem ersten Corona-Sommer immer noch kräftig im Plus - im August fiel das Wachstum allerdings nicht mehr so stark aus wie in den Monaten zuvor, was sicher auch an der Ferienzeit gelegen haben dürfte. Insgesamt gaben die hiesigen Werbungtreibenden laut Nielsen im vergangenen Monat rund 2,8 Milliarden Euro brutto aus. Das entspricht einem Plus von 11,3 Prozent.