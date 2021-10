© IMAGO / CHROMORANGE Das Print-Segment zeigt sich robust - vor allem die Zeitungen

12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr: So stark sind die Brutto-Werbeausgaben im September laut Nielsen gestiegen. Vor allem TV und Out of Home können erneut auf einen starken Monat zurückblicken - erfreulich robust zeigt sich aber auch weiterhin Print.