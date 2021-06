Brutto-Werbemarkt kehrt ins Plus zurück

© Gerd Altmann auf Pixabay Der Werbemarkt erholt sich weiter

Die Zeichen der Erholung am Werbemarkt werden immer deutlicher: Mit Ablauf des Monats Mai haben die hiesigen Werbungtreibenden im laufenden Jahr mehr Geld in Werbung investiert als im Vorjahreszeitraum - wenn auch nur minimal. Laut Nielsen befindet sich der Werbemarkt mit Gesamtspendings von 13,4 Milliarden Euro nun 0,2 Prozent im Plus.