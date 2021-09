Wie Lynk & Co zum Popstar unter den Autoherstellern werden will

© Lynk & Co Robin van der Kaa ist der oberster Kreative der Automarke Lynk & Co

Nach dem Pop-Up-Store in Hamburg eröffnet diese Woche in Berlin die erste permanente Niederlassung von Lynk & Co in Deutschland. Die Automarke des chinesischen Geely-Konzerns will die Konsumenten mit einem neuen Mobilitätskonzept begeistern und setzt dabei auf Mieten statt Kaufen. Lynk & Co-Kreativchef Robin van der Kaa verrät, warum es der jungen Marke nicht um Absatzzahlen, sondern um Community-Mitglieder geht und weshalb Lynk & Co keine Stores, sondern Clubs betreibt.