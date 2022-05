© Fansea Ein echtes Sammlerstück wie ein AC-Mailand-Shirt mit Historie wird als NFT zum digitalen Wert.

In der Finanzbranche sind sie fast schon wieder out, im Sport werden sie gerade zum heiß umkämpften Gut: NFTs beziehungsweise Non-Fungible Tokens. Immer mehr Dienstleister, Vereine und Ligen bemühen sich um den Kauf von Rechten, um am digitalen Sammelhype teilhaben zu können.