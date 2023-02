© IMAGO / Bihlmayerfotografie Das Finale der NFL findet fast ohne deutsche Beteiligung statt. Nur eine Marke wird das Umfeld des größten amerikanischen Sport-Spektakels für Kommunikation nutzen

In den vergangenen Jahren haben Audi, BMW, Mercedes-Benz, VW und Porsche den Super Bowl immer für große Auftritte genutzt. 2023 wird das anders sein. In diesem Jahr wird im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona nur ein deutscher Autohersteller auflaufen. Das zeigen Nachfragen bei den einzelnen Herstellern. Damit stehen sie allerdings nicht allein. Aus der PS-Branche haben sich bisher nur wenige Marken zum Event bekannt.