Angeblich soll Neymar das brasilianische Model Najila Trindade Mendes de Souza in Paris, wo der Kicker unter Vertrag steht, Mitte Mai in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben. Ihre zunächst anonym abgegebene Aussage hat die 26-Jährige inzwischen auch öffentlich bekräftigt. Neymar, der aktuell wegen eines Bänderrisses pausiert, musste deswegen nun bei der Polizei in Rio de Janeiro seine Version der Dinge schildern Nun gehört Neymar nicht nur unbestritten zu den besten Fußballern der Welt, sondern auch zu den beliebtesten Testimonials beim kickenden Personal. Zu seinen Werbepartnern zählen laut der offiziellen Website des 27-Jährigen Nike, Gillette, Beats by Dre, Mastercard und DAZN. An den Sponsoren sollte der Vorwurf, dem sich ihr Botschafter aktuell gegenübersieht, eigentlich nicht spurlos vorbeigehen.Tätig geworden ist allerdings bislang keines der Unternehmen. Brasilianischen Medienberichten zufolge ist die Partnerschaft mitausgelaufen - allerdings schon bevor die Vorwürfe publik wurden. "Neymar Jr. ist kein aktueller Gillette-Partner. Unser Vertrag endete, bevor die Anklage gegen ihn erhoben wurde", so ein Sprecher von Procter & Gamble gegenüber Correio do Povo. Der Vertrag sei bereits Anfang 2019 nicht verlängert worden - unklar bleibt, warum die Marke immer noch auf Neymars Website auftaucht.zeigte sich ob der Vorwürfe gegen das Top-Testimonial "sehr beunruhigt". Man werde "die Situation weiterhin genau beobachten", teilte das Unternehmen mit. Genau so hatte der Sportartikler auch reagiert, als im vergangenen Jahr Cristiano Ronaldo mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert wurde . Für deutsche TV-Zuschauer war Neymar noch am vergangenen Samstag jedenfalls ziemlich präsent: Im Vorfeld der Partie Deutschland gegen China bei der Frauen-WM lief der aktuelle Nike-Spot - in dem Neymar einen kleinen Auftritt hat.Auchschickt zur Frauen-WM weiterhin den ursprünglichen Spot durchs Netz, in dem Neymar eine prominente Rolle spielt.soll brasilianischen Medien zufolge hingegen vorgehabt haben, ihn aus der kommenden Kampagne zu streichen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte ein Sprecher des Unternehmens jedoch lediglich, dass man eine Werbekampagne für die Copa América (14. Juni bis 7. Juli) plane.Dem deutschen Publikum ist Neymar überdies zuletzt häufig als-Testimonial begegnet. Die Marke hat gemeinsam mit dem Brasilianer einen Herrenduft entwickelt, hiesiger Lizenznehmer dafür ist L'Oréal. Auf Nachfrage teilt Diesel mit, man beobachte die Situation, habe zu diesem Zeitpunkt aber keinen weiteren Kommentar abzugeben.Ähnlich hört sich dies vonan: Der Streaming-Dienst hatte Neymar erst im Frühjahr als globalen Markenbotschafter verpflichtet. Gegenüber HORIZONT Online erklärt das Unternehmen: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir dazu keinen Kommentar abgeben." ire