Warum die Arbeitnehmenden künftig am längeren Hebel sitzen

New Work

© IMAGO/MASKOT Mit dem Generationenwechsel ändern sich die Machtverhältnisse auf dem Arbeismarkt

Haben sich die Machtverhältnisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt schon verändert? Hat der demografische Wandel bereits dazu geführt, dass die Arbeitgeber die Fachkräfte anwerben müssen und nicht umgekehrt? So zumindest lautet die These, die immer wieder ins Feld geführt wird, wenn über die Folgen der Altersverschiebung in der Bevölkerung gesprochen wird. Mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ sind die Fragen nicht zu beantworten. Das bekräftigen die Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung vom Handelsblatt Research Institute und der Recruiting-Plattform Stepstone.