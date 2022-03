Im Auftrag von Xing E-Recruiting, einer Tochtermarke von New Work, befragte Forsa im Januar dieses Jahres über 2.500 Erwerbstätige in der DACH-Region sowie 200 Personalentscheider:innen aus Unternehmen mit deutschem Firmensitz. Über die Hälfte der Befragten gab an, dass die Pandemie die Herausforderungen bei der Personalsuche weiter verschärft habe. Zugleich konnte jedes fünfte Unternehmen während der Corona-Zeit eine steigende Fluktuation feststellen.





Ein Grund hierfür sei die Zeitenwende auf dem Arbeitsmarkt, so Frank Hassler, New Work-Vorstand und verantwortlich für die Geschäftsfelder Recruiting und Employer Branding. "Unternehmen müssen sich heute bei Talenten bewerben, nicht umgekehrt. Diese Machtverschiebung wird den Arbeitsmarkt nachhaltig verändern", sagt Hassler.



Laut Studie schätzen Unternehmen die Gründe für den Arbeitgeberwechsel grundsätzlich anders ein als die Beschäftigten. Während aus Sicht der befragten HR-Verantwortlichen Punkte wie das Gehalt (75 Prozent) oder die starke Konkurrenz anderer Arbeitgeber (72 Prozent) als ausschlaggebend gelten, wünschen sich Beschäftigte laut Studie in erster Linie eine kompetentere Führung, eine bessere Work-Life-Balance oder eine spannendere Tätigkeit.

Ein Grund hierfür sei die Zeitenwende auf dem Arbeitsmarkt, so Frank Hassler, New Work-Vorstand und verantwortlich für die Geschäftsfelder Recruiting und Employer Branding. "Unternehmen müssen sich heute bei Talenten bewerben, nicht umgekehrt. Diese Machtverschiebung wird den Arbeitsmarkt nachhaltig verändern", sagt Hassler.Laut Studie schätzen Unternehmen die Gründe für den Arbeitgeberwechsel grundsätzlich anders ein als die Beschäftigten. Während aus Sicht der befragten HR-Verantwortlichen Punkte wie das Gehalt (75 Prozent) oder die starke Konkurrenz anderer Arbeitgeber (72 Prozent) als ausschlaggebend gelten, wünschen sich Beschäftigte laut Studie in erster Linie eine kompetentere Führung, eine bessere Work-Life-Balance oder eine spannendere Tätigkeit.