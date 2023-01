© Polestar Kein Hersteller legt bei den Neuzulassungen prozentual so stark zu wie Polestar. Ds ezigt ein Blick in die Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes

Im vergangenen Jahr haben die Deutschen 2,65 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 1,1 Prozent. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Damit schließt der Markt überraschend positiv, was auch an einem starken Dezember-Monat liegt - das KBA meldet hier eine Steigerung von 38,1 Prozent - sowie der auslaufenden Förderung für Hybrid-Modelle. Welche Marken 2022 am Ende gut dastehen und welche verlieren, zeigt ein Blick in die Statistik.