Peloton: Genau Dein Workout

Mit "Let's Dance" hat Bowie einen Hit hinterlassen, der schon vielfach neu interpretiert und bei zahlreichen Gelegenheiten zitiert und aufgegriffen wurde. Peloton verzichtet allerdings darauf, den 1983 auf dem gleichnamigen Album erschienenen Song irgendwie zu verfremden. Das scheint aber auch gar nicht nötig: Die Protagonisten des Spots kommen zum Original schon ganz gut in Fahrt. Einer Mitteilung zufolge soll das Lied in den kommenden Wochen noch eine Rolle bei Peloton spielen - welche, wird erst einmal offen gelassen.Die neue Kampagne des Fittechs ist aber nicht nur eine Hommage an David Bowie. Für Peloton ist sie zugleich eine Gelegenheit, das klassische Fitness-Bike und das neue Laufband Tread erstmals in einem Spot zu zeigen. Das Gerät ist seit vergangenem Herbst auch in Deutschland erhältlich und soll der hiesigen Peoloton-Community zusätzliche Trainings-Möglichkeiten und dem Hersteller Zugang zu neuen Zielgruppen ermöglichen.