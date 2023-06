Der Marktforschungs- und Sportexperte Joachim Bacher gründet JBC Sportresearch.

Mit Marktforschung kennt sich Joachim Bacher aus. Der Diplom-Sportwissenschaftler hat viele Jahre in entsprechenden Unternehmen gearbeitet. Jetzt hat Bacher mit JBC Sportresearch sein eigenes Unternehmen gegründet. Das Ziel: Die zentrale Anlaufstelle für Research Insights im Sportbusiness zu werden.

An den Start gegangen ist der Marktforschungsexperte dafür vor wenigen Tagen. Ihren Sitz hat die JBC Sportresearch GmbH in Köln. Das Angbot: Sportresearch will Erkenntnisse auf der Basis von empirisch fundierten Analysen aus der Welt des Sports liefern. Umgekehrt sollen damit aber auch neue Impulse in diese Welt hinein gelangen. Neben der klassischen Markforschung ermöglicht das Unternehmen auch Beratung, die Zielgruppe sowohl für Forschungs- als auch Beratungsinhalte sind Sportverbände, Clubs, Ligen, Medienanbieter und andere Unternehmen, die Bedarf an Insights über Sportzielgruppen haben.

JBC JBC Sportresearch will zentrale Anlaufstelle für alle werden, die Sport-Insights benötigen.

Die Vision von Gründer, Namensgeber und Managing Partner von JBC Sportresearch ist groß - doch der der Marktforschungsexperte hat keinen Zweifel daran, dass die Ausgangslage für das neue Business gut ist: "Der Markt für Insights befindet sich in einem Transformationsprozess", sagt er. "Um die gesteigerte Nachfrage zu decken, können neue und agile Player recht schnell auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse reagieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Expertise den Sportmarkt nachhaltig prägen werden", so Bacher.