Wohnzimmer-Teppich aussuchen | IKEA Tipps & Tricks

Sara Desideria

,

Klein aber Hannah

und

Max Oberüber

zusammen. Im neuen Video-Format spielen nun Corporate Influencer die Hauptrolle, um möglichst authentisch zu wirken. Außerdem ist das Content-Projekt nun deutlich langfrisitger ausgelegt.



Das erste Video der Serie ist seit gestern online (siehe oben). Darin geben zwei Ikea-Designer Hilfestellungen bei täglichen Herausforderungen im Wohnalltag und liefern Antworten auf Fragen wie "Welche Beleuchtung ist passend für den Essbereich?" oder "Wie groß sollte ein Teppich sein?". Jeden Dienstag soll eine weitere Episode folgen. Produziert werden sie in Ikea-Filialen. Vor etwa zwei Jahren setzte Ikea schon einmal auf Youtube als Werbeplattform, arbeitete damals aber vor allem mit bekannten Influencern wie AlexiBexi,Nach Gesprächen mit unseren Kollegen aus den Bereichen Kundenservice, Beratung und Social Media wissen wir, was unsere Kunden bewegt. Nun möchten wir als Einrichtungsexperte mit kreativen Ideen und Inspiration unser Know-How auch auf Youtube mit unseren Usern teilen", sagt Annette Wolfstein, Social-Media-Managerin bei Ikea Deutschland.Youtube bietet sich für ein solches Format an, immerhin ist die Videoplattform aus dem Hause Google sowohl Inspirationsquelle als auch Problemlöser für zahlreiche Nutzer. "Für eine Marke wie Ikea bietet dieses Nutzerverhalten ein großartiges Potenzial, um neue Kundengruppen zu erreichen und eigene Communities aufzubauen. Entscheidend sind dabei knackige Inhalte, die Mehrwert schaffen sowie zum Markenkern und dem Interesse der Zielgruppe passen", sagt Roman Lunar, Senior Manager Business Development bei Brandboost by Divimove. Die Kreativen zeichnen ab sofort auch für das Management und die ganzheitliche Optimierung des Youtube-Auftritts von Ikea Deutschland verantwortlich. ron