"Es ist die Nachricht des Jahres: Der selbst- ernannte Saftladen macht endlich das, was man von ihm erwartet - nämlich Saft. Genauer gesagt: SÄFT". Gewohnt vollmundig kündigt True Fruits seine neue Produkt-Range in der Pressemitteilung an. Der Unterschied zu den bisherigen Produkten: Anders als die pürierten Smoothies der Marke bestehen die Säfte ausschließlich aus gepressten Früchten.Zum Marktstart Ende Oktober kommt "SÄFT" in drei Sorten in den Handel: "Mango, Orange und so", "Himbeere, Traube und so" sowie "Apfel, Ingwer und so". Die 750-Milliliter-Flasche kostet 2,99 Euro. Laut True Fruits ist "SÄFT" das einzige Produkt des Saftsegments, das in nachhaltigen Glasflaschen daherkommt.Wie das Unternehmen weiter mitteilt, verzichtet man wie bei seinen Smoothies auch auf Zuckerzusätze, Konzentrate, Stabilisatoren und Farbstoffe. Zudem sind die True-Fruits-Säfte 100 Prozent vegan. Die Säfte sollen drei Monate haltbar sein und treten im Supermarktregal in Konkurrenz zu den Marken und Produkten von Eckes-Granini, Refresco, Valensina, Punica und Co. tt