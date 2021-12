© Lift your Vision Das neue Modelabel Lift your Vision hat bekannte Freunde, die beim Start vor der Kamera stehen.

Gute Freunde kann niemand trennen - das ist bekannt. Gute und vor allem prominente Freunde sind zudem sehr hilfreich, wenn man ein Modelabel an den Start bringt, wie Nenad Miljkovic und Nicklas Reichert: Lift your Vision heißt die neue Fashion-Brand und für die Auftaktkampagne haben die beiden Gründer jede Menge Freunde - von Fußballern bis Influencern - vor die Kamera gebracht. "Friends of the brand" lautet darum sinnvollerweise auch der Kampagnentitel.