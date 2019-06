© Smart

2020 wird Smart rein elektrisch. Im Mai hat die Marke zum Abschied vom Verbrenner güt Sammler eine streng limitierte Sonderedition der letzten 21 Verbrenner gelauncht, designt von Konstantin Grcic

Lena fährt auf den E-Smart ab

Lena tourt ab der kommenden Woche durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das elektrisiert schon seit Wochen die Fans der Sängerin und Voice Kids-Jurorin. Seit gestern setzt sie auchunter Strom. Die Daimler-Tochter, die in ein Joint Venture mit dem chinesischen Fahrzeugherstellerübergehen wird, hat Meyer-Landrut als Gesicht verpflichtet. Die Künstlerin fährt bereits seit Januar den Kleinwagen und setzt auf E-Mobilität. "Mein Auto fährt komplett elektrisch. Damit möchte ich meinen individuellen Beitrag leisten, um die Umwelt zu entlasten", erklärt die Sängerin in einem Statement.Ab 2020 will Smart in Westeuoropa nur noch Elektroautos verkaufen. Als erster Hersteller verzichtet die Marke damit auf die herkömmlichen Antriebsarten. Den Abschied nutzte Smart Mitte Mai, um eine exklusive und streng limitierte Sonderedition der letzten Verbrenner vorzustellen.Die Edition, unter dem Hashtag #21 promotet, ist von Stardesignergestaltet und verlässt im August die Produktionshallen.Während das Sondermodell vor allem für Sammler gedacht ist und die vergangenen 21 Jahre repräsentiert, steht das Engagement von Lena also für die elektrische Zukunft, die bei Smart bereits 2007 zu sehen war. In London hatte die Marke damals 100 vollelektrische Modelle ausgeliefert. Heute stehen EQ Fortwo, EQ Cabrio und EQ Forfour für das neue anbrechende Zeitalter."Wir freuen uns, mit Lena das Gesicht für die Elektrifizierung unserer Marke gewonnen zu haben. Als Fahrerin eines smart EQ Forfour und überzeugte Vertreterin der Elektromobilität ist Lena die perfekte Botschafterin" sagth, Leiterin Vertrieb Smart des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland (MBD). mir