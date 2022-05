Dass die beiden Partner zusammengefunden haben, dürfte vor allem zwei Gründe haben. Zum einen passt Neureuthers Engagement für Nachhaltigkeitsthemen mit den Werten des Familienunternehmens gut zusammen. Der Sportler und Familienmensch hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Unter anderem gründete er im Jahr 2020 die Felix-Neureuther-Stiftung mit dem Ziel, Bewegung und Gesundheit zu fördern, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Zudem unterstützt große bundesweite Projekte als Botschafter, sammelt Spenden in Millionenhöhe und setzt sich und seine Bekanntheit für Kinder und den Erhalt der Natur ein.Zum anderen wird seine mediale Präsenz der Marke aus Schwabmünchen einen weiteren Bekanntheitsschub geben, jenseits aller Marketingaktivitäten in Print, am PoS und den digitalen Kanälen. "Felix ist mit seinen Erfolgen im Skirennsport und als TV-Experte ein globaler Botschafter für den Outdoorsport", sagt, Unternehmensleitung Marketing Schöffel. "Er wird mit seiner gesamten Familie den Auftritt der Marke Schöffel prägen und als unser Markenbotschafter rund ums Jahr für unsere Segmente Outdoor, Ski und Bike agieren", erklärt der CMO weiter. Zudem wird er ein eigenes Ski-Outfit mit Schöffel entwickeln.