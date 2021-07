Aldi stellt bunten Convenience-Store in Australien vor

© Aldi Australia Mit bunten Wandmalereien will der Aldi Corner Store in Australien den urbanen Konsumenten ansprechen.

Bunte Wandgemälde, Kaffeeecke und reichlich Convenience-Produkte: Aldi testet derzeit ein neues Format in Australien. Die Zielgruppe sind urbane Konsumenten aus der Nachbarschaft. Der Händler bezeichnet das neue Format als seinen ersten "Corner Store" und urbanen Prototypen, der "kosmopolitische Konsumenten" der umliegenden Nachbarschaft anziehen soll. Entwickelt wurde der kleinformatige Lebensmittel-Laden in Zusammenarbeit mit dem in Sydney ansässigen globalen Designbüro Landini Associates.