Mit knalligen roten Fernbussen und Kampfpreisen tritt Blablacar zukünftig mit einer eigenen Fernbuslinie gegen Marktführer Flixbus an. Als Kampfansage lassen sich auch die Slogans deuten, die Blablabus im Zuge seiner ersten Marketingkampagne "Hallo FlixBus" präsentiert. „Hallo FlixBus, es muss verdammt schwer gewesen sein, so lange alleine da draußen herumzufahren”, ruft der neue Marktteilnehmer mit einem Augenzwinkern dem arrivierten Anbieter auf seinen Social-Media-Kanälen, Plakatwänden und Flyern zu.Zuletzt trat Flixbus als Monoplist auf und dominierte das Streckenangebot. Doch mit markigen Worten möchte sich die größte Mitfahrzentrale Europas auch in der Fernbus-Branche einen Namen machen. Entsprechend keck formuliert die Berliner Kreativagentur Heimat, aus deren Feder die Kamapgne des Novizen stammt: „Endlich etwas, das FlixBus nicht anbieten kann: eine Alternative zu FlixBus.” Der ausgerufene Konkurrenzkampf wird dabei weniger verbissen, sondern vielmehr als gesunder Wettstreit gesehen. Die passenden Claims dazu: „Lieber FlixBus, lass uns gegenseitig besser machen.” und „Lieber FlixBus, wir haben etwas gemeinsam: Berlin - München.”Für Christian Rahn, General Manager BlaBlaCar Deutschland, spiegelt die Kampagnenidee die strategische Ausrichtung des Tochtunternehmens bestens wider: „Als Unternehmen bleiben wir uns treu: angriffslustig und erfolgsorientiert, dabei humorvoll sowie mit Spaß bei der Sache. Deshalb treten wir freundlich, aber bestimmt auf. Wir sind überzeugt, dass die Kampagne den Bekanntheitsgrad von BlaBlaBus enorm steigern wird.”Ende Juni hatte das französische Unternehmen Blablacar angekündigt, mit einer eigenen Busflotte an den Start zu gehen. Bis Jahresende sollen die korallenroten Busse 400 Ziele in Europa verbinden. Bisher ist das Fernbus-Angebot fest in giftgrüner Hand. Marktführer Flixbus bedient nach mehreren Übernahmen bald 97 Prozent des deutschen Marktes.