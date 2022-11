© WhatsApp Bei WhatsApp gibt es mit Communities künftig die Möglichkeit, Chatgruppen zusammenzuführen

Die Gruppenchats bei WhatsApp sind gleichermaßen beliebt und verhasst. Sei es die klassische Familiengruppe, die "Wir brauchen noch schnell ein Geschenk für XY"-Organisation oder der schnelle Weg, sich mit dem Arbeitsteam auszutauschen - all das findet seit Jahren in Chats mit mehr als zwei Usern über die Messenger-App statt. Mit dem Nachteil, dass man dabei leicht den Überblick verliert und oftmals genervt ist von dem Strom an Nachrichten teils fremder Menschen. Dem Chaos will Meta-Chef Mark Zuckerberg nun Einhalt gebieten - mit einem weiteren Gruppen-Tool namens Communities. Das wirft einige Fragen auf und markiert für WhatsApp gleichzeitig den nächsten Schritt hin zu einer Business-App.