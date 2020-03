von Bettina Sonnenschein

Ausgangsbeschränkungen in ganz Deutschland, keinerlei Handel mehr außer mit Lebensmitteln, Gastronomie und Hotels geschlossen - die Einschnitte, die das persönliche Leben und die Wirtschaft durch die Bedrohung des Sars-CoV-2-Virus erfahren, werden immer größer. Die dvf Mediengruppe, deren Expertise für Fachinformationen für nahezu alle wirtschaftlichen Branchen steht, will Ihren Kunden und Lesern auch in diesen Zeiten so gut wie möglich beistehen und veröffentlicht zum dritten Mal in Folge ein Corona Dossier mit wichtigen, interessanten und hilfreichen Texten.