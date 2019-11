Bislang mussten Unternehmen, die via Whatsapp mit ihrer Zielgruppe in Kontakt treten, dafür auf eine externe Website verweisen. Mit Kataloge sollen Nutzer der Whatsapp-Business-Lösung künftig einfacher über ihre Produkte und Dienstleistungen informieren können. "Interessierte können den Katalog einfach durchsuchen, die angebotenen Produkte entdecken und sich über diese informieren", teilt Whatsapp mit. Für die Unternehmer wiederum hat die Lösung den Charme, dass sie wichtige Informationen direkt in Whatsapp bereitstellen können und nicht mehr auf eine externe Website verweisen müssen.



Whatsapp: So funktionieren Kataloge

Wer einen Whatsapp-Katalog für sein Unternehmen anlegen möchte, muss in der Business-App "Einstellungen" und anschließend "Business Einstellungen" wählen. Dort findet sich dann der Menüpunkt "Katalog". Dieser kann befüllt werden, indem Fotos direkt mit der Smartphone-Kamera aufgenommen bzw. aus der Foto-Galerie ausgewählt werden. Anschließend lassen sich Informationen wie Name, Preis und Beschreibung eintragen.Fragt nun ein Kunde etwa eine Bäckerei nach einem bestimmten Dessert für eine Feier, kann das Unternehmen eines oder mehrere Produkte aus dem Katalog direkt an den Kunden senden. Laut Whatsapp war die Entwicklung des Katalog-Features eine direkte Folge aus dem Feedback von Nutzern der Business-App. Denn die wollen über die Messenger-App nicht nur Kundenservice anbieten, sondern letztendlich auch ihr Geschäft ankurbeln.Unternehmensangaben zufolge nutzen mehr als fünf Millionen Kleinunternehmen weltweit die Whatsapp Business App, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Wie viele deutsche Unternehmen das Angebot seit dem Start Anfang 2018 in Anspruch genommen haben, teilt Whatsapp nicht mit. Auf Nachfrage heißt es lediglich, der Dienst seit hierzulande "sehr populär und effektiv". Einige Beispiele hat Whatsapp auf seiner Website aufgeführt Möglicherweise könnten sich Kataloge als zumindest kleine Kompensation für den Wegfall der Newsletter-Option erweisen. Ab dem 7. Dezember wird es Whatsapp-Business-Kunden bekanntlich nicht mehr möglich sein, Massen-Nachrichten an Nutzer zu verschicken. "Das liegt daran, dass wir Whatsapp persönlich und privat halten möchten, auch wenn ein Unternehmen nach Informationen zu Produkten gefragt wird", erklärt Whatsapp.Über Newsletter konnten Unternehmen allerdings teilweise ziemlich effektives Content Marketing betreiben . Umso ärgerlicher wird der Wegfall der Newsletter-Option dadurch, dass Whatsapp bislang keine Werbe-Produkte anbietet. "Das ist etwas, was wir uns für das Status-Feature vornehmen", heißt es dazu aus dem Unternehmen.Die Strategie von Whatsapp müsse für Firmen aber nicht negativ sein, glaubt Messenger-People-CMO Matthias Mehner – im Gegenteil: "Der Umstieg vom Newsletter (Push) zum Conversational Marketing (Pull) bedeutet für Unternehmen eine große Chance, mit Whatsapp als Service-Kanal ihre Konversion und Kundenzufriedenheit signifikant zu erhöhen und gleichzeitig auch Zeit und Kosten zu sparen." ire