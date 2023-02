In dem neuen Online-Werbespot auf dem Youtube-Kanal "A Taste of Aldi" holt Aldi Nord sich prominente Unterstützung mit ins Boot: den Influencer Jeremy Fragrance, der durch Parfum-Reviews auf seinem Youtube-Kanal bekannt geworden ist.



behauptet er beispielsweise, sein Frühstück bestehe aus Habaneros, Wachteleiern und Gemüsebrühe. Zudem machte er eine Fastenkur während seiner Teilnahme bei "Big Brother" im vergangenen Jahr.





"Mit Jeremy Fragrance inszenieren wir unser Backwarensortiment auf eine ganz neue, unterhaltsame Art und Weise – im Look einer dramatischen Parfüm-Werbung", so Matthias Kräling, Teamlead Social Media bei Aldi Nord. Mittlerweile ist Jeremy Fragrance durch seine Auftritte bei der TV-Show Promi Big Brother sowie der "Viertelstunde davor" während des RTL-Dschungelcamps 2023 auch über Youtube hinaus bekannt geworden. Dazu tragen vor allem seine unkonventionelle Art und eine spezielle Ernährungsweise bei. SoDer Influencer, der mit bürgerlichem Namen Daniel Schütz heißt, gibt in dem Aldi-Spot "Fragrance for everyone" sein Werbe-Debüt. Als "den besten Duft der Welt" beschreibt er den Brot-Duft der Aldi-Backwaren. Wie ein Adonis inszeniert, erinnert er dabei an die Parfum-Werbungen der 90er-Jahre. "Es gibt doch keinen geileren Geruch, als frisch gebackenes Brot und der Duft ist durch Aldi für jeden erhältlich. Warum nicht mal zum Valentinstag ein frisches Brot verschenken? Da freut sich doch jeder drüber", so der Influencer.