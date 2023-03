Bierwerbung in Zeiten von Corona

Wieso Warsteiner eine Anzeige schaltet, die keiner sehen soll

Out of Home ist einer der großen Verlierer der Corona-Krise - sollte man meinen. Schließlich sind die Straßen in Zeiten des Lockdowns vielerorts leer gefegt und die Außenwerbeflächen verzeichnen deutlich weniger Kontakte. Warsteiner nutzt den …