Ende Oktober 2019 haben die Autokonzerneundbeschlossen zu fusionieren. Jetzt ist klar, wie das gemeinsame Unternehmen ab 2021 künftig heißen wird: Weder FCA-PSA noch PSA-FCA, sondern einfach. Der Name geht auf das lateinische Wort "stella" (Stern, Komet) zurück und soll einerseits die Historie der beiden Gründungsunternehmen würdigen und gleichzeitig dem Konzern die Richtung weisen. "Der Bezug zur Astronomie trägt dem Geist des Optimismus, der Energie und der Erneuerung Rechnung, der diese branchenverändernde Fusion antreibt", heißt es in einer Mitteilung.Der Kunstname, der wohl auch vermeiden soll, dass sich einer der beiden Partner zurückgesetzt fühlt, soll nur auf der Konzernebene als Unternehmensmarke genutzt werden, die Namen und Logos der Gründungsmarken bleiben unverändert. Als nächsten Schritt kündigen die fusionswilligen Partner die Enthüllung eines Logos an, das mit dem Namen zur Corporate Brand Identity wird.Mit der geplanten 50:50-Fusion, die derzeit von den Aufsichtsbehörden noch geprüft wird, würde der viertgrößte Autokonzern der Welt entstehen. Unter dem Dach des Mega-Konzerns befinden sich dann Marken wie Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo und Maserati.Als Partner bei der Namensfindung und den weiteren Prozessschritten ist diean Bord. mir