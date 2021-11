Ingrid wird für Indeed zum Taktik-Coach

© Indeed Kevin Trapp, Evan N'Dicka und Sebastian Rode (v.l.) sind von Ingrids Rolle im neuen Indeed-Spot nicht so begeistert

Indeed dreht die Kampagne "Ingrid erklärt Indeed" weiter: Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr stehen die sympathische Werbebotschafterin und Stars von Eintracht Frankfurt für einen Spot der Jobsuchmaschine gemeinsam vor der Kamera. Auch diesmal kommt es dabei zu Missverständnissen.