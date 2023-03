DAZN

Am 16. März 2023 startet DAZN Rise, ein Streaming-Kanal nur für Frauensport.

DAZN will Frauensport mehr Sichtbarkeit geben: Mit DAZN Rise startet der Streamingdienst den ersten Sport-Sender, der sich ganz und gar auf Frauensportarten konzentriert - und das nicht nur auf Fußball. Los geht es am 16. März in Deutschland und Österreich. Der Stream ist dann frei empfangbar, allerdings zunächst nur über Samsung TV Plus und waipu.tv.

Dabei soll es nicht bleiben, weitere Plattformen wie LG oder Cliq sollen in Kürze ebenfalls mit dem Content bespielt werden. Für DAZN ist es