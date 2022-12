Es soll noch Menschen geben, die bei Genesis als erstes noch immer an die legendäre britische Rockband denken und weniger an eine Premiumautomarke. 150 Millionen verkaufte Alben sind allerdings ein dickes Brett für eine junge Automarke, die erst im Sommer des vergangenen Jahres in Deutschland Start gefeiert hat.

Genesis Studio Frankfurt: Das ist der Markentempel von Genesis in Frankfurt

Doch daran arbeitet das Unternehmen. Anfang November erhielt der vollelektrische Genesis GV 60 beispielsweise den Award „German Premium Car of the Year“ (GCOTY) verliehen. In Frankfurt gehört Genesis seit diesem Monat zum Innenstadtbild. In der Nähe der Hauptwache, genauer auf der Großen Eschenheimer Straße, hat die koreanischen Premium-Automobilmarke das neue Genesis Studio Frankfurt eröffnet, in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei weiteren Frischlingen im Markt: Nio und Polestar.