© McCann/Everyone Agency Begleitet wird der neue Markenauftritt von einem neuen Produktdesign des pflanzenbasierten Angebots.

Der Vegan-Trend hält weiter an: 2021 ernährten sich laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 10 Prozent der deutschen Bevölkerung vegetarisch und 2 Prozent vegan – jeweils doppelt so viele als im Jahr zuvor. Diese Entwicklung nimmt auch Iglo zum Anlass, die pflanzenbasierte Ernährungswende weiter voranzutreiben. Im Rahmen eines Markenrelaunches will der Tiefkühlkosthersteller seine "Green Cuisine" zum Synonym für pflanzliche Ernährung in Deutschland machen. Kreative Unterstützung ehält er dabei unter anderem von McCann.