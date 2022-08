© Strichpunkt/MyToys Ein neues Logo inklusive neuem Design hat Strichpunkt für MyToys kreiert.

Die einprägsamen, regenbogenfarbenen Lettern des Logos haben sowohl Kinder als auch Eltern vor Augen, wenn sie an Mytoys denken. Mit diesem Wiedererkennungszeichen bricht nun das 1999 in Berlin gegründete Unternehmen und hat sich eine Frischzellenkur bestehend aus neuem Logo und Markendesign verpasst. Dafür hat sich der Spielwarenhändler, der seit 2020 eher als Marktplatz begriffen werden will, eine der führenden Corporate Identity- und Corporate Design-Agenturen im deutschsprachigen Raum ins Boot geholt.