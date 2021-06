© Ebay Für den Vorbesitzer ein Flop, für das Mädchen der Beginn eines Lebenstraums - wahrgemacht durch Ebay.

Ebay Deutschland startet mit einer neuen Markenkampagne durch. Der Claim "Deins. Meins. Ebay" erinnert vielleicht nicht ganz von ungefähr an das "3, 2, 1 … Meins!" aus früheren Tagen: Götz Ulmer, heute CCO bei der federführenden Agentur McCann, hat dereinst auch bei Jung von Matt für Ebay gearbeitet. In dem 90-sekündigen Kampagnenfilm geht es aber - wie schon seit langem - nicht mehr um den Kick beim Kaufen. Sondern um den Wert von Dingen, die dem einen so gar nichts bedeuten, und für andere das ganze Leben prägen können.