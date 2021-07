Was Influencer jetzt beachten müssen

© IMAGO / Addictive Stock Influencer Marketing wird stärker reguliert

Anfang Juni hat der Bundestag das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht beschlossen, das erstmals rechtsverbindliche Regeln für die Kennzeichnung von Influencer-Werbeposts festlegen soll. Das so genannte "Influencer-Gesetz" tritt allerdings erst im kommenden Jahr in Kraft. Bis dahin definieren unter anderem die Landesmedienanstalten, was im Influencer Marketing getan und gelassen werden sollte. Nun haben die Aufsichtsbehörden ihre Richtlinien überarbeitet.