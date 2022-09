"Das Jahreswechselgeschäft in der Autoversicherung bleibt auch in diesem besonderen Jahr herausfordernd. Wir sehen uns allerdings gut vorbereitet: mit einer starken Marke, einem leistungsstarken Produkt, einem attraktiven Jubiläumsrabatt von bis zu 15 Prozent für ADAC-Mitglieder und nicht zuletzt mit einer herausragenden Kampagne, die neue Akzente bei Sympathie und Awareness setzen wird", zeigt sich Stefan Daehne, Vorstandsvorsitzender der ADAC Versicherungs AG, optimistisch.Die Kampagne, die am morgigen 1. Oktober startet, umfasst neben TV diverse Kanäle und Werbemittel von Digital und Print über OOH und Funk bis hin zum Point of Sale, Direktmarketing- und Social-Media-Maßnahmen. Dazu kommt eine großflächige Schaufenster-Beklebung an insgesamt 133 ADAC-Geschäftsstellen in ganz Deutschland.