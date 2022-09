© The Goodwins Ebay Kleinanzeigen und The Goodwins thematisieren die Wohnungssuche in ihrer neuen Kampagne.

Hohe Mietpreise, horrende Abschlagszahlungen und Besichtigungstermine, bei denen man Schlange steht: Die Wohnungssuche ist für die meisten Menschen ein Graus. Die am heutigen Montag gestartete neue deutschlandweite Kampagne, die The Goodwins für Ebay Kleinanzeigen kreiert hat, macht nun genau das zum Thema und zeigt in absurden Bildern, wie weit manche Menschen gehen, um sich eine neue Bleibe zu angeln.