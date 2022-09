"Wohnungssuche heutzutage" - so lautet das Motto der Kampagne, die seit dem 12. September neben Werbemaßnahmen im TV, Online und Social Media auch Influencer-Kooperationen sowie einen Kino- und Audiospot umfasst. Im Zentrum steht ein 20-Sekünder, der die Absurdität so mancher Wohnungssuche vor Augen führt: Da schwebt beispielsweise eine Frau an zahlreichen bunten Heliumballons vor einer Hausfassade oder ein älteres Paar seilt sich vom Dach ab, um die ersten bei der Wohnungsbesichtigung zu sein.





Begleitet werden die dynamischen Bilder von einer Reporterin, die das Geschehen fassungslos mit den Worten "Was muss man nicht alles tun, um ein Zuhause zu finden in Deutschland?" kommentiert. Die Antwort: Die Plattform Kleinanzeigen, die Abhilfe gegen diesen Irrsinn schaffen soll. Denn diese ist laut Ebay vor allem bei Privatleuten beliebt, um dort Wohnungen oder Häuser zu inserieren. Laut Angaben des Unternehmens ist die Immobilienkategorie - mit im Schnitt monatlich über 100 Millionen Besuchen - eine der beliebtesten Kategorien des Online-Kleinanzeigenmarkts. "Wohnungssuche heutzutage" Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von The Goodwins Berlin, die seit 2020 als Leadagentur für Kleinanzeigen tätig ist. Der Film und sowie das Key Visual entstanden unter der Regie von Bastian Kuhn, die Produktion erfolgte durch Streetsmart Media. GUD war wiederum zuständige Agentur für Influencer-Maßnahmen sowie Social Media. Die Musik stammt von Tracks &Fields, die Mischung und das Sounddesign übernahm 86Tales.



Ebay Kleinanzeigen, das erst im Juli 2022 in Kleinanzeigen umgetauft wurde, will sich bereits seit Anfang dieses Jahres stärker als Immobilienplattform positionieren und attackiert damit Platzhirsche wie ImmoScout24 aus der Scout24-Gruppe und Immowelt.de aus dem Axel-Springer-Konzern. Dafür hat das Unternehmen Mitte Januar eine Kampagne gestartet, mit der man insbesondere Makler als Kernzielgruppe adressierte. Die kreative Umsetzung erfolgte ebenfalls durch den Berliner Standort der Leadagentur The Goodwins. mad