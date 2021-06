Es gibt sie auch im Milliardenspiel Fußball-Bundesliga: die Gewinner der Krise. Während die abgelaufene Saison 2020/21 den Vereinen massive Umsatzverluste eingebracht hat, können sich die TV-Partner der Deutschen Fußball-Liga über Rekord-Reichweiten freuen. So verbuchte Pay-TV-Riese Sky durchschnittlich 4,7 Millionen Zuschauer pro Spieltag, was einer Steigerung um 6 Prozent im Vergleich zur Vorsaison entspricht – und neuer Topwert für den Unterföhringer Sender ist. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte Sky in der Spitze Marktanteile von 30 Prozent. Bei der ARD lief es ganz ähnlich: Die "

Sports

chau" wollten in der vergangenen Spielzeit im Schnitt 4,79 Millionen Menschen sehen. In der Vorsaison waren es 4,56 Millionen.







Während die TV-Übertragungen den Bundesligaclubs während der Pandemie eine wichtige Einnahmequelle gesichert haben, ist die Sachlage bei den Spieltagserlösen in den Stadien ungleich komplizierter. Denn: ohne Fans keine Hospitality- und Ticketing-Einnahmen, weniger Merchandising-Erlöse und keine Sponsoring-Aktivierungen vor Ort. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand seriös voraussagen, wann die Stadien wieder voll ausgelastet sein werden.