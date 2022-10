Alle neuen Uhren zeichnen sich durch fortschrittlichste Technik aus. Das Highlight der beiden Automatikchronographen ist dasDas Uhrwerk gehört zu Seikos Chronographenserie 8R. Es verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale wie das Kaliber 8R48, hat allerdings zwei statt drei Hilfszifferblätter und dafür ein Datumsfenster auf der 6-Uhr-Position. Dank der MEMS-Technologie ist die Hemmung besonders leicht und robust. Seiko Der neue Seiko Prospex Speedtimer SRQ035J1 erscheint inDas Zifferblatt ist eine Hommage an die 1/5-Sekunden-Stoppuhr von 1964. Der Sekundenzeiger ist leicht zum Zifferblatt gebogen. Dadurch reicht er bis zu den Tachymetermarkierungen am Rand, was die Lesbarkeit verbessert. Die großen konkaven Drücker sorgen für hohe Bedienbarkeit, für die das Vorbild bekannt war.